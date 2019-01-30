Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü Açılıyor

RİZE'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü için tanıtım toplantısı düzenlendi.

RİZE'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan BahçeşehirUğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Türkiye'de iş insanlarının eğitime yeterli yatırımı yapmadığınıbelirterek "Eğitime yatırım yapmadan zengin olamazsınız" dedi.



Ramada Otel'de düzenlenen Bahçeşehir Koleji Rize kampüsü tanıtım toplantısına, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, RTEÜ Genel Sekreter Adnan Er, BahçeşehirUğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve davetliler katıldı. Toplantı, Rize yöresi halk oyunları gösterileri ile başladı. BahçeşehirNakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, BahçeşehirKolejinin kendilerine sağladığı imkanları ve bu imkanlarla yaptıkları faaliyetleri anlattı.



'KENDİMİZE ARTIK GÜVENİMİZ GELDİ'



Toplantıda konuşan BahçeşehirUğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yön verecek bilim insanları, liderleri ve sanatçıları yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.Türkiye'de 170 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Yücel, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren Rize'de öğrenci almaya başlayacaklarını belirterek "Biz artık dünyada eğitim işinin ne olduğunu biliyor,hem öğreniyor hemde öğretiyoruz. Kendimize artık güvenimiz geldi. Geçmişimize, medeniyetimize tarihimize ve kültürümüze baktığımız vakit aslında bizde var olanları bugün ortaya çıkarıyoruz, 21'inci yüzyıla uyarlıyoruz" dedi.



"TEK YOL KALİTELİ,İYİ VE DOĞRU EĞİTİM"



Türkiye'de büyümenin devam ettiğine vurgu yapanYücel, "Bu yeterli değildir. Bizimdaha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor. Zenginliğimiz ancak böyle olur. Okullar arasındaki farklılıkları incelediğimizde iyi ve kaliteli eğitim zenginliğe eşittir. Biz zengin olmak istiyoruz. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun bu çağda tek yolu kaliteli, iyi ve doğru eğitim. Eğitimin anaokulundan başlayarak yapılandırılması gerekiyor. Biz kendi tasarladığımız öğretim programlarını Milli Eğitim Bakanlığında onaylatarak müfredatımıza koyduk. Bu derslere göre eğitimimiz devam ediyor. Çünkü, Türkiye'nin genç nüfusu iyi eğitilirse bizde iyi oluruz. ABD'de, Almanya'da, Gürcistan, Kıbrıs gibi bir çok yerde üniversitemiz var. Dünyanın her yerindeki gücü takip edebilecek bir yapımız var. Öğrencilerimizi de üniversite, lise yıllarında dünyanın bu bölgelerine derslere göndererek oradaki tecrübeleri de edinsinler istiyoruz. Farklı bir eğitim anlayışını ülkemize getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"ÜLKEMİZİN GENÇLERİNİ KALİTELİ EĞİTİMLE DESTEKLİYORUZ"



Türkiye'de eğitime yeterli yatırımın yapılmadığını da sözlerine ekleyen Yücel; "Eğitime yatırım yapmadan zengin olamazsınız. İyi eğitim demek para demektir. Ne kadar çok paran varsa o kadar eğitim demek değildir. Kabiliyeti olan hiçbir çocuğu kaliteli eğitimden mahrum bırakmadık, bırakmayız. Edirne'den Kars'a kadar her noktada kampüsümüz var. Büyük bir aile olarak Türkiye'nin eğitimini değiştirip dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin eli ile yapılacak iş değildir. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizin gençlerini kaliteli eğitimle destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - Rize

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