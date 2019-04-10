Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji Robotik Takımları Houston'da Yarışacak

Bahçeşehir Koleji Robotik Takımları Houston'da Yarışacak

25 dakika önce

BAHÇEŞEHİR Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek FIRST®Dünya Robotik Şampiyonası'nda dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Robotik Takımları Houston'da Yarışacak, System.String[]
BAHÇEŞEHİR Koleji robotik takımları, 17-20 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenecek FIRST®Dünya Robotik Şampiyonası'nda dünyanın dört bir yanından gelen rakipleriyle karşılaşacak.

Bahçeşehir Kolejinin; Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı COSMOS, Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi takımı Magnetech, İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı 4th Dimension,  Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımı INTEGRA ve Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımı AndroitAndroids, Houston'da düzenlenecek FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Bu yıl 'Uzay' temasıyla düzenlenen 2019 FIRST® Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından STEM öğrencilerini bir araya getiriyor. Bu yıl 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarışacağı FIRST®Dünya Robotik Şampiyonası'nda 14-18 yaş grubu arasındaki öğrencilere mühendislik tecrübesi edindirmeyi, takım olarak çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve STEM disiplinlerinden yararlanarak kısıtlı kaynaklarla bir sorunun üstesinden gelme becerisi kazandırmayı hedefliyor. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:24 Kaynak: DHA
Bahçeşehir, Güncel
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