Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında
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Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında

6 saat önce

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibine konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında, System.String[]

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibine konuk olacak.

Transilvanya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını 76-60 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, ikinci maçında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 71-66 yenildi.

CSU Sibiu ise grupta çıktığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

basketbol, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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