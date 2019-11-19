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Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında!

6 saat önce

Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında!, System.String[]

Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.


Grupta yaptığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, rakibiyle seyircisi önünde oynadığı ilk mücadelede parkeden 71-66 mağlup ayrılmıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:41 
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