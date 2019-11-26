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Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında
6 saat önce
İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.
Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:58
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