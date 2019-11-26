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Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında

6 saat önce

İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında, System.String[]

İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.


Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.


Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

İstanbul, Romanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:58 
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