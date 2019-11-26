Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında

İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.



Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.



Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,