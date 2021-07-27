Bahçeşehir Koleji, Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na isim sponsoru oldu

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na isim sponsoru oldu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, stadyumdaki imza töreninde, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin çok önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Bahçeşehir'in sosyal sorumluluk projeleri gereği futbola, spora ve sanata büyük önem verdiğini belirten Otyakmaz, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sponsorluklarından bir tanesini de stadyumumuz için kullanmayı tercih ettiler, bundan dolayı teşekkür ederiz. Bu birliktelik çok güzel, inşallah burası önemli başarıların adının konacağı yer olur." dedi.

Otyakmaz, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'na da başarı diledi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan ise spor ve sanatı her zaman eğitimin bir parçası olarak gördüklerini dile getirdi.

Bahçeşehir Koleji'nin 63 ilde 134 kampüste eğitim-öğretim hizmeti verdiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sporu sevmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce de bu bağlamda iş birliği yaptığımız Demir Grup Sivasspor ile bu sene yollarımız tekrar kesişti. Sivasspor'u çok seviyoruz. Sivasspor camiası centilmenliği ile Türkiye'nin ilgisini çeken ve herkesin maçlarını ilgiyle takip ettiği bir kulüp. Yeni sezonda, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olacak. Perşembe günü Avrupa maçında bu isimle bir üst tura çıkacak ve başarılı olacak. Sponsorluğumuz her iki kuruma da hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Arslan, stadyumun adının 1 yıllık süreyle "Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu" olması için sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Arslan, Otyakmaz'a Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını hediye etti.

İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkan Faruk Taşseten ve Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü Müdürü Ziya Gürsan katıldı.