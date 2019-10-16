Bahçeşehir Koleji sürdürülebilir gelecek vizyonunu Berlin'de konuştu

BAHÇEŞEHİR Kolejinin yeni dönem vizyonunun ve gelecek eğitim projelerinin konuşulduğu 'Geleceğin Eğitimine Yön Verenler Zirvesi'nin 3'üncüsü Berlin'de gerçekleşti.

İlki 2017 yılında Antalya'da düzenlenen Geleceğin Eğitimine Yön Verenler Zirvesi'nin 3'üncüsü, 10-13 Ekim tarihleri arasında Berlin'de yapıldı. Etkinlik, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdür Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Hale Güneş, Dr. Özge Aslan, Türkiye genelindeki kampüslerin yöneticileri ve kurucu temsilcilerini bir araya getirdi. Yeni eğitim öğretim yılının stratejilerinin paylaşıldığı zirvede BAU İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, 'Vizyon, Misyon ve Değerler Temelinde Etkili İletişim' başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise '21'inci Yüzyılda Sürdürülebilirlik' başlıklı konuşmasıyla programa konuk oldu.

Program dahilinde, bu yıl 3'üncü mezunlarını veren Berlin International University mezuniyet törenine ve Berlin International University'de düzenlenen 'Göç Paneli'ne de katılım sağlandı.

"HEP BİRLİKTE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Gelecekte çok daha büyük işler başarmak için çalıştıklarının altını çizen Enver Yücel, "BUEK ailesi olarak, 52 yıllık eğitim tecrübemizden aldığımız güçle, hep birlikte dünyayı değiştirebiliriz. En büyük ilkelerimiz dünyaya değer katma ve topluma faydalı olmaktır. Bugün yapay zeka okuryazarlığını K12 düzeyinde ülkemizde uygulayan tek kurum bizim kolejimizdir. Öğrencilerimizi zamanlarının ötesinde yetiştiriyoruz. Dün kodlama ve STEM eğitiminin, Kişiye Özgü Öğretim Modeli'nin nasıl Türkiye'nin gündeminde yer edinmesi için çalıştıysak, bugün de Yapay Zeka Okuryazarlığı için aynı hedefteyiz" dedi.

"SORUN ÇÖZEN BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ"

Zirvede açılış konuşmasını yapan Özlem Dağ, geçen yılı değerlendirerek yapay zeka okuryazarlığı eğitimi gibi yeni uygulamalardan ve Dünya Vatandaşlığı Programı'ndan bahsetti. Dağ, "Dünyada tüm sorunların çözümü eğitimdedir diyoruz ve öğrencilerimizi hem mikro hem makro ölçekte sorun çözen bireyler olarak yetiştiriyoruz. Dünyanın neresine giderse gitsin evrensel değerlere hakim olmaları en büyük hedefimiz. Köklerini ülkelerinin değerlerinden almalarını istiyoruz. O değerleri dünyaya entegre etmelerini istiyoruz. Bu nedenle dünya vatandaşı olmayı öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal yaşamlarında benimsemeleri en büyük hedeflerimizden biri" diye konuştu.

"FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ BİR TÜRKİYE PROJESİDİR"

Hüseyin Yücel ise "Sürdürülebilir olmanın anahtarlarını konuşmak üzere bir araya geldik. 52 yıllık geçmişimizin en büyük dayanağı velimizin, öğrencimizin, Türkiye'nin kurumumuza duyduğu güvendir. 100'üncü yılımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilirliğin topluma fayda sağlamaktan geçtiğini vurgulayan Yücel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir olmak için topluma fayda sağlamak, topluma hizmet etmek, sosyal sorumluluk projeleri yaratmak gerekir çünkü kendi gelişimimizi toplumun gelişiminden bağımsız düşünemeyiz. Kurucumuz Enver Yücel 2006 yılında 'Bir Türkiye Projesi' dedi ve Fen ve Teknoloji Liselerini kurdu. Her yıl Türkiye'nin dört bir tarafından onlarca çocuğumuz bu okullarımızda burslu okuyor. Ben açıkçası Fen ve Teknoloji Liselerimizi Bahçeşehir Koleji'nin vicdanı olarak nitelendiriyorum. Buradan mezun olan çocuklar ileride Türkiye'nin geleceğinde söz ve rol sahibi olacak."

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı hakkında da konuşan Yücel, takımın gelecek nesillere spor ruhunu kazandırmak için önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Yücel, "Bir Türkiye projesi olarak gördüğümüz bir iş daha var; o da kolej var oldukça var olmasını dilediğim Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı. Bu takımda en büyük eforu altyapılara veriyoruz. Amacımız yetenekli gençleri kolundan tutup işin içine çekmek. Türk sporuna başarılı gençler kazandırmak. Ve bir gün inanıyorum ki bizim altyapımızda yetişen oyuncular NBA'de oynayacak, milli takıma girecek" ifadelerini kullandı.