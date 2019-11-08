Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Türk asıllı Belçikalı oyuncu Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Türk asıllı Belçikalı oyuncu Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadelerine yer verildi.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes formalarını giydi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek
ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu! Vedat Muriç'e milli davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:11:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]