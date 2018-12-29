Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji - Tofaş: 79-77

Bahçeşehir Koleji - Tofaş: 79-77

1 saat önce

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih VuralBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 20, Rautins 21, Harris 22, Dewayne White 7, Slaughter 7, Alper 2TOFAŞ: Mejia 20, Kadji 7, Elegar 13, Barış 2, Weems 11, Yiğit 5, Garrett 10, Muhsin 6, Berkan 31'İNCİ PERİYOT: 25-16DEVRE:...

Bahçeşehir Koleji - Tofaş: 79-77, System.String[]


SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Semih Vural

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 20, Rautins 21, Harris 22, Dewayne White 7, Slaughter 7, Alper 2

TOFAŞ: Mejia 20, Kadji 7, Elegar 13, Barış 2, Weems 11, Yiğit 5, Garrett 10, Muhsin 6, Berkan 3

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 39-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-66

5 FAUL ALAN: Dewayne White (Bahçeşehir Koleji)

Tahincioğlu Basketbol Ligi 13'üncü hafta maçında Bahçeşehir Koleji evinde TOFAŞ'ı 79-77 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manny Harris oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:15 Kaynak: DHA

Mehmet Şahin, Spor
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