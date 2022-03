SPOR Bahçeşehir Koleji, Türkiye için kupaya odaklandı - Son Dakika

SPOR Bahçeşehir Koleji, Türkiye için kupaya odaklandı

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ LEIDEN (Hollanda), (DHA) - Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali'nde yarın ZZ Leiden ile deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında yarın saat 20.30'da deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile karşı karşıya gelecek olan Bahçeşehir Koleji, hazırlıklarını tamamladı. Kupayı Türkiye'ye getirmek için iddialı olan Bahçeşehir Koleji'nde takım menajeri Alpaslan Aydın ve başantrenör Erhan Ernak, mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Bahçeşehir Koleji olarak her sene üstüne koyduklarını vurgulayarak, "Tabi aslında bu kısa zamanda özetlenecek bir olay değil. Ama şöyle özetleyeyim, biz TBL'de başladık ve ilk senemizde Süper Lig'e çıktık, daha sonra ikinci senemizde FIBA Avrupa Kupası'na katıldık fakat o kupa pandemi dolayısıyla yarıda kaldı ve daha sonra Eurocup maceramız oldu. Şimdi tekrar FIBA Avrupa Kupası'na katılıyoruz. Süper Lig'de bir kök kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 4'üncü yılımız ve bu sene bunu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Hedeflerimiz uzun süreli. Bu kök kadronun üstüne birkaç ekleme daha yapıp, inşallah en yakın zamanda daha başarılı yerlere gideceğiz. Sezon başında verdiğim kupa sözüne hala inanıyorum. Bu kupayı Türk halkına armağan edeceğimize inanıyorum.' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TÜRK OYNATAN KADROLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ'

Hedefleri doğrultusunda Türk oyunculara her zaman şans ve imkan tanımaya devam edeceklerini belirten Aydın, 'Biz zaten bir eğitim kurumuyuz. Üniversitelerimiz, kolejlerimiz ile gerçekten Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz ve eğitimin lider kurumlarından bir tanesiyiz. Bizim için insan yetiştirmek ve insana önem vermek ve değer katmak çok önemli. Erhan hocamızın çok önemli bir altyapısı var. Geçmişte kendisi Anadolu Efes'te altyapıların başındaydı. Zannediyorum orada 17, 18 kupası var. Dolayısıyla altyapı oyuncularının çoğuna eli dokunmuş kendisinin. Onları çok iyi tanıyor, iletişimleri çok iyi. Şu an oynayan oyuncularımızı da nasıl oynatacağını, karşılıklı saygısı çok iyi olduğu iyi biliyor. Onun emeğiyle beraber şu an Türkiye'nin en çok Türk oyuncu oynatan kadrolarından birine sahibiz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, İLERLEYEN ZAMANLARDA EUROLEAGUE'E KATILMAK'

Türkiye'ye bir kupa hediye etmek istediklerinin altını çizen Aydın, 'Bizim hedefimiz ilerleyen zamanlarda Euroleague'e katılmak. Ancak ondan önce Türkiye'ye bir kupa getirmek istiyoruz, başarabilirsek. İnşallah seneye ya da bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi kupası almak istiyoruz. Ondan sonra hedef Euroleague. Basamak basamak ileriye doğru, hedefe ulaşacağız. Ancak bunu yaparken asla esas bu yola çıkışımızın sebebi olan gençlerimizi, çocuklarımızı bırakmayacağız. En büyük amacımız onlara bir şeyler kazandırmak. Bunu yaparken ne kadar insana dokunursak bizim için esas başarı o. Öbürü görünen başarı, ama bizi mutlu edecek en büyük başarı o olacak' şeklinde konuştu.

ERHAN ERNAK: TAKIM OLARAK ÇOK İNANÇLI VE İSTEKLİYİZ

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, karşılaşmaya yoğun fikstürden dolayı ciddi bir hazırlık yapamadıklarını ama rakiplerini grup aşamasında aynı grupta yer aldıkları için iyi tanıdıklarını belirterek, 'Sezon başında da konuştuğumuz bir şey vardı. İki sezon önce pandemi nedeniyle yarı finalde bu serüvene bir nokta koymuştuk, bu sezon öncelikle yarı finale kadar geleceğiz, sonrasında inşallah kupayı ülkemize getireceğiz gibi bir hedefle yola çıktık ve şu an kupanın arifesindeyiz. Açıkçası çok ciddi hazırlık yapacak bir imkanımız olmadı, aynı zaman Basketbol Süper Ligi'ndeki maç yoğunluğundan ve maalesef ki sakatlıklarımızdan ötürü. Takım olarak çok inançlıyız ve istekliyiz, çok kaliteli bir takıma sahibiz. Daha önce de yarın karşılaşacağımız takımla aynı gruptan geldiğimiz için 2 tane maç yaptık ve onları deneyimleme fırsatımız oldu. 2 maçı da kazanmıştık' şeklinde konuştu.

'CEBİMİZE EN CİDDİ SKORU KOYUP DÖNECEĞİZ'

İki maçlı eleminasyon şeklinde bir eşleşme olduğunu hatırlatan Ernak, kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, 'Onların takımlarında da bizim takımımızda da bazı değişiklikler oldu. Yepyeni bir maç olacak ama iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Şöyle ki; statü 2 maç üzerinden en çok farkı yakalayan kazanıyor yani 1-1'de olabiliyor ama farkı yakalayan takım tur atlamış oluyor. Tabii ki bizim mağlubiyetle alakalı hiçbir düşüncemiz yok buraya gelirken, yarın da oyunda kontrol edip cebimize en ciddi skoru koyup döneceğiz' diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE BİR ŞEYLERİN İSPATINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kulüp olarak önemli başarılar elde ettiklerini ve kupayı Türkiye'ye getirmek için heyecanlı olduklarını belirten Erhan Ernak, 'Tabii ki öncelikle yerli oyuncularımız için bu kupa çok daha kıymetli, biz ülkemizde bir şeylerin sınavını, ispatını vermeye çalışıyoruz. Büyük bir ülkeyiz her branşta sanatta, bilimde başarılı olabilecek potansiyele sahibiz sadece biraz kabuğumuzu kırmamız gerekiyordu ve birçok alanda bunu başardık. Birçok alanda çok ciddi başarılar elde ettik ama kendi kulübümüzde böyle bir başarıyı ilk kez tadacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Muhammed Baygül ve Kartal Özmızrak, Darüşşafaka formasıyla daha önce EuroCup'ı kazandılar ama onlar da bu kupayı hiç kazanmamış gibi bizimle aynı heyecanı yaşıyorlar' açıklamasında bulundu.