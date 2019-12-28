Bahçeşehir koleji ünye-fatsa kampüsü açılıyor - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Ünye- Fatsa Kampüsü açılıyor

Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU, (DHA) - ORDU'nun Ünye-Fatsa ilçelerinin arasında kurulan Bahçeşehir Koleji Ünye Fatsa Kampüsü'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında faaliyete başlayacağı belirtildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında faaliyetine başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Ünye Fatsa Kampüsü tanıtım toplantısı yapıldı. Kurucu temsilciliğini iş insanı Engin Çakır'ın yaptığı Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü tanıtım toplantısına Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Özlem Dağ, Bahçeşehir Ünye Kampüsü Kurucusu Engin Çakır ile bine yakın davetli ve öğrenci velileri katıldı.

'ÜNYE FATSA KAMPÜSÜ, BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN'

Ramada Rescort By Wyndham Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel "İkinci dönemden itibaren başlayacak olan Ünye-Fatsa Bahçeşehir Koleji bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Buradaki Bahçeşehir Koleji'nin konuşlanacağı yer Ünye ve Fatsa ilçeleri arasında. Bu nedenle adının Ünye-Fatsa Bahçeşehir Koleji Kampüsü olmasında bir mahsur görmüyorum. Son 20 yılda üniversitemizi kurduktan sonra daha iyi anladım ki eğitimin, bir toplumu, bir insanı, bir ülkeyi ne kadar değiştirdiğini gördüm. Ülkelerin eğitime verdiği önemi gördüm. Eğitime önem veren ülkeler kalkınmış, vermeyenler ise geri kalmıştır" dedi.

'GELECEĞİMİZİ, EĞİTİMLE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ'

Eğitime yapılan yatırımın önemini anlatan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise "Eğitime yapılan yatırım gerçekten geleceğe yapılan yatırımdır. Bizler bu manada geleceğimizi, eğitimle şekillendireceğiz. Özel öğretim alanında son yıllarda kazanılan ivmeyi bizler de önemsiyoruz. Ünye'de eğitim öğretim gören öğrencilerden yüzde 6,3'ü özel okullarda eğitim görmekte. Bizler de müdürlük olarak 2023 vizyonumuzda bahsedildiği üzere özel okullarımızla resmi okullarımızı bütünleştirmeyi aralarındaki dayanışmayı arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMUDUR'

Bahçeşehir Ünye Fatsa Kampüsü Kurucusu Engin Çakır ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; "2016 yılından bu yana Uğur Okulları yatırımcısı olarak bu sektör içerisinde yer almaktayım. Bugün ise bölgemizde ki çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayan Türkiye'nin en güçlü okulu Bahçeşehir Koleji'ni bölgeye kazandırdık. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi itibari ile Ünye-Fatsa'da Bahçeşehir Koleji'nin bayrağını dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir milletin aydınlık geleceğini eğitim belirler. Biliyorum ki en güçlü ve kazançlı yatırım eğitimdir, çocuklarımızdır. Bölgemiz ve bizler ülkemizin en büyük, köklü ve güçlü özel eğitim kurumlarının başında gelen Bahçeşehir Koleji çatısı altında geleceğini hazırlayacaktır. Artık çocuklarımız geleceğin dünyasına hazır halde yetişecektir."

'KARADENİZ'DE 14 ŞEHİRDE 18'İNCİ KAMPÜSÜ AÇIYORUZ'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak 60 ilde 128 kampüste eğitim ve öğretimi sürdürdüklerini dile getirerek "Ülkemizin incisi Karadeniz bölgemizde de 14 ilimizde bulunuyoruz. 18'inci kampüsümüzü de Ünye Fatsa'da açıyoruz. Ünyemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

'ÜNYE'NİN EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMİ BU ANLAMDAKİ BAŞARILARINI BİLEREK GELİYORUZ'

Karadeniz insanının enerjisinin programın yapıldığı salona da yansıdığını dile getiren Dağ, "Çok büyük idealler çıkaran, çok başarılı işlere imza atan bir bölge. Türkiye'nin lokomotif bölgelerinden biri. O nedenle 14 şehrinde olmak bizim için ayrı bir gurur. Vizyonumuz kaliteli eğitim taşımak. Ünye'nin eğitime verdiği önemi bu anlamdaki başarılarını bilerek geliyoruz. Katkı sunmak için geliyoruz" diye konuştu.

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