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Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda aynı grupta yer alacak
6 saat önce
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda gruplarını lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda gruplarını lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Bahçeşehir Koleji D Grubu'nu, Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nu lider tamamladı.
Buna göre yollarına L Grubu'nda devam edecek iki Türk ekibi, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği grupta Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek.
Kupada 11 Aralık Çarşamba günü başlaması planlanan ikinci tur maçları, 5 Şubat 2020'de tamamlanacak.
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