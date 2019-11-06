Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü açıkladı!
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü açıkladı!

Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü açıkladı!

7 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Stefanos Dedas'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.

Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü açıkladı!, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Stefanos Dedas'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.


Aktaş, son olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Zafer Aktaş, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:45 
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