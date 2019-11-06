Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı

Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın getirildiğini açıkladı.

Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın getirildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Stefanos Dedas'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.

Aktaş, son olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Zafer Aktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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