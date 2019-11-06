Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:00 Kaynak: AA
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın getirildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Stefanos Dedas'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.
Aktaş, son olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'u çalıştırmıştı.
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