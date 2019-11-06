Bahçeşehir Koleji, yeni başantrenörü Zafer Aktaş'ı açıkladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Stefanos Dedas'dan boşalan başantrenörlük görevine Zafer Aktaş getirildi.

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İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu