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Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı

25.08.2021 13:29

- Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, yenilenmiş ve iddialı kadrosunu kamuoyuna tanıttı.

- Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı

İSTANBUL - 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, yenilenmiş ve iddialı kadrosunu kamuoyuna tanıttı. 7DAYS Eurocup'ın en değerli oyuncusu seçilen Jamar Smith ve Euroleague ekiplerinden gelen Langston Hall ve Ben Bentil başta olmak üzere önemli isimlerle kadro güçlendirildi.

2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta yer alacak olan Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirdiği imza töreni ve basın lansmanıyla kamuoyuna tanıttı.

Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonuna hazırlanan Kırmızı Ejderhalar kadrosunu, 7DAYS Eurocup'ın en değerli oyuncusu seçilen Jamar Smith ve Euroleague ekiplerinden gelen Langston Hall ve Ben Bentil başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendirdi. 2019-20 sezonunda pandemi nedeniyle yarıda kalana dek yarı finale yükselme başarısı gösteren kırmızı-lacivertliler, bu sezon yarım kalan işi tamamlamak ve FIBA Europe Cup'ı kazanan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

Hüseyin Yücel, takıma hedef verdi: "Ligde ilk dört, Avrupa'da kupa"

İmza töreninde konuşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, ligde ilk sıraları hedefleyen bir kadro kurduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için geçtiğimiz üç yıl, ligi tecrübe ettiğimiz, lige adapte olduğumuz bir üç yıldı. Bu sezon daha da iddialı, motivasyonu yüksek, her koşula kazanmayı, ligde ilk sıraları hatta ilk dördü amaçlayan bir takım kurduk. Ayrıca FIBA Europe Cup'a, iki sene önce yarım kalan işimizi tamamlamaya gideceğiz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyor ve inanıyorum, bu sene Avrupa Kupasını ülkemize getireceğiz."

Yücel ayrıca yeni sezonda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacaklarını duyurdu ve Fenerbahçe ile yaptıkları işbirliğinden ötürü de heyecanlı olduklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Alpaslan Aydın: "O Avrupa Kupası Türkiye'ye gelecek"

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın öncelikle duydukları güvenden ve aldıkları destekten dolayı kurum ve yetkililere teşekkürlerini ileterek, yeni sezon hedefleri hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Yeni evimizde, yaklaşık 1.5 sene sonra taraftarlarımızla, öğrencilerimizle buluşacağız. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Süper Ligde 4.yılımız. Yeni bir takım kurduk ve amacımız bu takımı uzun yıllar koruyarak başarılı bir şekilde devam etmek. Bu takımın seyircilere ve taraftarlara heyecan vereceğine, iyi bir basket izleteceğine eminim. O Avrupa kupası Türkiye'ye gelecek. Umarım en kısa zamanda salgının olumsuz etkilerinden de kurtularak, seyircimizle birlikte sakatsız, sağlıklı bir sezon diliyorum" dedi.

Erhan Ernak: "Hedeflerimize yakışır bir takım oluşturduk"

Başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezonun ortasında gelen ve bu sezon da takımın başında yer alacak olan Erhan Ernak, yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedeflediklerini ifade etti. Ernak, "Biz bu sezon başı ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra takımımız için oyuncular arasında ciddi bir araştırma yaptık. Hem kurumumuza hem de hedeflerimizle yakışır yeni bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha yeni başladık ama şimdiden güzel bir ışık alıyoruz. Hedeflerimiz için adım adım büyümek ve doğru temeller olmalı. Avrupa Ligi ile alakalı geçen sezon için ciddi bir burukluk oldu içimizde. Beyaz Lig ilan edildi. Yarıda kalan işimizi bitireceğimiz noktasında ben de sizlere söz veriyorum"

şeklinde konuştu.

Takımın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen, geçtiğimiz sezon Rusya temsilcisi UNICS Kazan'la 7DAYS Eurocup ve VTB Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Jamar Smith, buraya kupalar kazanmak için geldiğini belirterek, "Bahçeşehir Koleji'ni uzun bir süredir takip ediyor ve bu projeyi oldukça etkileyici buluyorum. Sezon içerisinde öğrencilerimizin salonlara gelmesini ve takımımızı desteklemesini dört gözle bekliyorum" dedi.

Hadi Özdemir: "Yeni takımla şimdiden uyum içerisindeyiz"

Takım oyuncularından Hadi Özdemir ise yeni sezon için heyecanlı ve inançlı olduklarını söyleyerek, "Bu sezon benim dördüncü sezonum. Bu organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık burayı evim gibi hissediyorum. Çünkü çok uzun bir birliktelik oldu. Bu sene gerçekten çok iyi bir kadro kuruldu. Yeni takımla şu an iki haftadır beraberiz ama arkadaşlık gerçekten üst seviyede, çok iyi antrenman yapıyoruz. Bu şekilde başarının geleceğine inanıyorum. İnşallah sakatlıksız, sağlıklı ve güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı
Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı
Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı
Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Türkiye, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji yeni sezon kadrosunu tanıttı - Son Dakika Spor


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