Bahçeşehir Koleji, YKS'de ilk 50'de 13 derece elde etti - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, YKS'de ilk 50'de 13 derece elde etti

22.07.2022 10:31
Bahçeşehir Koleji, YKS'de ilk 50'de 13 derece elde etti

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi ile hazırlanan öğrencileri ilk 50'de 13 derece, ilk 100'de 20 derece, ilk 500'de 73 derece elde etti.

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) "Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi ile hazırlanan öğrencileri ilk 50'de 13 derece, ilk 100'de 20 derece, ilk 500'de 73 derece elde etti.

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji, ilk 50'de 13 derece, ilk 100'de 20 derece, ilk 500'de 73 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji'nin bu başarısının altında güçlü bir sistemin yer aldığı bildirildi.

Bahçeşehir Koleji'nde uygulanan 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi'yle öğrencilerin eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmalarının sağlandığı belirtildi. Sistem çerçevesinde YKS hazırlıkları haziran ayında iki haftalık çalışmayla ile başlıyor, ağustos ayında üç haftalık programla devam ediyor.

11. ve 12'nci sınıflarda cumartesi günleri dersler sürdürülürken, tüm yıl haftada 6 gün 49 saatlik program uygulanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık yapılıyor. Ara tatil ve yarıyıl tatilinde birer hafta üniversite hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12'nci sınıflarda üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı yüzde 98,5 olan Bahçeşehir Koleji'nde tüm sınıflarda düzenli aralıklarla kazanım değerlendirme ve üniversite giriş sınavlarına yönelik deneme sınavları da yapılıyor. 'Neler Hatırlıyorum', 'Akademik Gelişimi İzleme Sınavı', 'İngilizce Akademik Gelişimi İzleme Sınavı', deneme sınavlarının yanı sıra 11 ve 12'nci sınıflarda örnek YKS sınavları da gerçekleştiriliyor. 11'inci sınıflar için 10 örnek YKS sınavı uygulanırken, bu sayı 12'nci sınıflar için 26'ya çıkıyor. Ayrıca Bahçeşehir Koleji mezunlarına Bahçeşehir Üniversitesi'nde çeşitli oranlarda burslu okuma olanağı da sağlıyor.


YORUMLAR
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Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı Uğur, YKS'de ilk 100'de 19 öğrenci çıkardı Engeline rağmen YKS'de derece yapan öğrenciye plaket Engeline rağmen YKS'de derece yapan öğrenciye plaket
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji, YKS'de ilk 50'de 13 derece elde etti - Son Dakika

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