Bahçeşehir Koleji Yüksekova'da eğitime destek verecek - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Yüksekova'da Bahçeşehir Koleji açmak istediklerini söyledi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova'ya gelen Yücel, AA muhabirine, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarını ülkenin dört bir tarafına açmak istediklerini aktardı.

Şu ana kadar Türkiye'nin her bölgesinde var olduklarını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Benim için Hakkari ve Yüksekova'nın anlamı daha farklı. Ülkemizin en uç noktasına bir eğitim kurumunu kazandırmak ve buradaki çocuklarımızın eğitim adına bizden istifade edebilmelerini istiyoruz. Daha önce arkadaşlarım gelmişti. Şimdi de biz geldik. Hakkari Yüksekova'da Bahçeşehir Koleji'ni açmak için buradayız. Burada valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle konuşacağız. Eğitim adına kurumlarımızı Yüksekova ve Hakkari ile tanıştırmak istiyoruz. Hizmet için buradayız. Burada açacağımız bir özel okul. Özel okulların da amaçları bellidir. Hem eğitim hizmeti yapmak hem de biraz ticari kurumlardır ama Yüksekova'daki varlığımız ve gelişimiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Onun için buradaki öğrencilerimize daha fazla destek olmak amacıyla farklı bir model olarak açacağız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'in eşlik ettiği Yücel, daha sonra Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan ile Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'i ziyaret etti.