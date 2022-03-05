Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı

05.03.2022 12:14
Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından uygulanan "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" Bahçeşehir Kolejinde de gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından uygulanan "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" Bahçeşehir Kolejinde de gerçekleşti.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce'de birçok okulda deprem tatbikatı yapıldı. Bahçeşehir Koleji Düzce kampusunda de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatla birlikte okulda bulunan öğrenci, öğretmen, görevliler sirenin çalması ile birlikte ilk önce sıraların yanında cenin pozisyonunda beklemeye başladı. Sarsıntının bitmesi ile birlikte öğrenciler kontrollü olarak 2 dakika gibi kısa bir sürede binayı terk ederek toplanma alanlarında bir ardaya geldiler.

Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdürü Aslıhan Şimşek, tatbikatın genel amacının yaşanabilecek depremlere karşı öğrencileri bilgilendirmek olduğunu, bu tür tatbikatların yanabilecek depremler de can kaybının önüne geçebileceği ve depremden korunmanın bir afet bilinci olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasın da panik yapmamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tatbikata verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı
Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı
Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı

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Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı

Düzce Valiliği, Bahçeşehir, Deprem, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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