Bahçeşehir Kolejinden sağlıkçılara siperlik desteği - Son Dakika

Malatya Bahçeşehir Koleji bünyesinde görev yapan öğretmenler 'Yüz siperi ' üretimine başladı. Günde 400 adet üretilen yüz siperlikleri, sağlık ve güvenlik çalışanlarına ücretsiz dağıtılıyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında, Malatya Bahçeşehir Kolejinde görev yapan öğretmenler lazer kesim makinesı kullanılarak sağlık çalışanları için günde 400 adet 'Yüz koruma siperi' üretiyor. Proje hakkında bilgi veren Müdür Yardımcısı Yalçın Koyun, " Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu pandemi krizinde sağlık ve güvenlik çalışanlarına nasıl destek olabiliriz diye düşündük ve öğretmen arkadaşlarımızla beraber yüz siperliklerini üretmeye karar verdik. Günde 350 -400 üretim yapıyoruz buna artırarak günde en az 500-600 adet üretmek istiyoruz. Bunla ilgili çalışma yapıyoruz, burada üretilen yüz siperliklerini tamamen sağlık ve güvenlik çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.



Projelerinin, Bahçeşehir Koleji'nin Endüstri 4.0 standartlarına göre geliştirildiğini belirten Robotik Kodlama Öğretmeni Esma Şenses ise, "Öğrencilerimizle fikir alışverişinde bulunarak projenin oluşması için gerekli tasarımsal adımları Robotik Kodlama dersimizde atıyor. Proje ekibi ile gerçekleştirdiğimiz online toplantılarla projemizin geliştirilebilirlik adımlarını konuştuk. Sonraki süreçte projenin bir ürün haline gelebilmesi için stem+A laboratuvarlarımızda geliştirme aşamasını gerçekleştirdik" dedi.



Şenses, Corel Draw uygulaması ile maskelerin tasarımını gerçekleştirdiklerini ve lazer kesim cihazı ile ürettikleri yüz siperliklerini sağlık Kuruluşlarına, emniyet, jandarma teşkilatı ile velilere verilmek üzere hazır hale getirdiklerini söyledi.



Fen Bilimleri Öğretmeni Ezgi Mutlu'da zamanın destek olma zamanı olduğunu ifade ederek, "Robotik kodlama ve sitem eğitimi ile yetişen gençlerimiz, tasarlayabilen, hayallerini hayata geçirebilen, toplumun faydası için çalışan, tasarım modelleme yapabilen kısacası üreten bireyler olarak yetişiyorlar. Umarız bu hastalığı da en kısa sürede atlatıp güzel günlere ulaşacağız" dedi. - MALATYA