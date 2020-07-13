Bahçeşehir Kolejinden Vali Atay'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji Kurucusu Mehmet Albayrak son kararname ile Düzce Valiliği görevine atanan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği'ne atanan Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Düzce Bahçeşehir Koleji Kurucusu Mehmet Albayrak beraberinde Ortaokul Müdürü Sefer Bedir ile birlikte Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulurdu. Vali Atay'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken sohbette Düzce'nin eğitimi konuşuldu. - DÜZCE