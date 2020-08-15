Bahçeşehir Kolejinin anaokullarında yüz yüze eğitim 17 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji anaokulları, kolej yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Bilim ve Danışma Kurulunun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde 17 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 17 Ağustos'ta anaokullarını yüz yüze eğitime açmalarının yanı sıra tüm kademeler için online eğitimleri de aynı tarihte başlatacaklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ne kadar süre etkili olacağının bilinmediğine değinen Dağ, bu süreçte kampüs yaşamının en güvenli şekilde devam etmesi için gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Sağlığın her şeyden mühim olduğunu ancak fiziksel sağlığın yanında sosyal ve duygusal gelişimin de en iyi şekilde ilerlemesi için kampüslere dönülmesinin önemli olduğunu ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Bilim ve Danışma Kurulunun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde anaokullarını yüz yüze eğitim için açacağız. En yüksek hijyen tedbirleri ve kuralların sıkı takibi ile anaokullarımızda bu süreci en iyi şekilde yürütmeye başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı doğrultusunda tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime geçmek için bekliyoruz."

Alınan tedbirler yakından takip edilecek

Dağ, uzaktan eğitime geçilen mart ayından bu yana her an kampüslere dönülecekmiş gibi hazırlıklarını tamamladıklarını, Bilim ve Danışma Kurulu ile tüm önlemleri yeniden gözden geçirip güncellediklerini aktardı.

"Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı" altında toplanan önlemlerin okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda öğrenciler, veliler ve personele rehberlik edeceğini belirten Dağ, alınan tüm tedbirlerin öğretmenler başta olmak üzere personel tarafından yakından takip edileceğini vurguladı.

Özlem Dağ, uzaktan eğitim dönemini 2 yıldan bu yana okullarında kullandıkları yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox ile başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, "Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazır olsak da bütün öğrencilerimizin kampüslere döneceği günü heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm kampüslerimizdeki hazırlıklarımızla yeni normalde yüz yüze eğitime hazırız." ifadelerini kullandı.