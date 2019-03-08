Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması

Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması

19 dakika önce

DÜZCE(İHA) –Düzce Bahçeşehir Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı.

Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler annelerine gül götürdüler.

Düzce'de 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde açılan Bahçeşehir Koleji yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veliye gül gönderme etkinliği yaptılar. Okul yönetimi annelerine vermeleri için öğrencilere çiçek verdiler. Velilerde, okul bahçesinde çocuklarını ellerinde çiçekle görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:33:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]