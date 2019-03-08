Bahçeşehir Okulundan Farklı 8 Mart Kutlaması
19 dakika önce
DÜZCE(İHA) –Düzce Bahçeşehir Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir
Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler annelerine gül götürdüler.
Düzce'de 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde açılan Bahçeşehir Koleji yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
veliye gül gönderme etkinliği yaptılar. Okul yönetimi annelerine vermeleri için öğrencilere çiçek verdiler. Velilerde, okul bahçesinde çocuklarını ellerinde çiçekle görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: İHA
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