Bahçeşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

ALPER KORKMAZ/ BAHÇEŞEHİR TEM Otoyolu çıkışında kamyonet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Olay, 12.20 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir kısmı, Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde Mahmutbey istikametinde seyreden bir kamyonet alev aldı. Kısa sürede aracın tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.