Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. - Son Dakika

Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı.

16 dakika önce

Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı.

Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı., System.String[]

Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. Kazada kamyon içerisinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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