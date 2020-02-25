Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. - Son Dakika

Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı.
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Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Bahçeşehir Tem otoyolunda kamyon ve tır çarpıştı. Kazada kamyon içerisinde bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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