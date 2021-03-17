Bahçeşehir Üniversitesi Esports CS: GO kadrosu için oyuncular arıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Esports Kulübü CS: GO takımı için oyuncu alımına başladı. BAU Esports sosyal medya hesabından BAU Raiders adıyla mücadele edecek olan CS: GO kadrosu için oyuncu alımı yapılacağı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, 1v3 kaldığında bileğine güvenerek clutch atabilecek CS: GO oyuncuları aradıklarını söylediler. Profesyonel arenada mücadele etmek için başvuracak olan oyuncular için ise bazı kriterler belirlediler.

BAU Esports CS: GO takımında oynamak isteyen oyuncuların güçlü bir iletişime sahip olması aranan kriterler arasında. BAU Raiders kadrosuna katılması istenen oyuncunun Entry Fragger rolünde oynayabilmesi de gerekiyor. Son olarak Faceit'te 10 Level olması ve tecrübeli olması oyuncu alımında önemli rol oynuyor.

İletişimi güçlü, Entry Fragger oynayacak ve Faceit'te 10 Level olan tecrübeli oyuncular arıyoruz! BAU'yu turnuvalarda başarıyla temsil etmek istiyorsan takımımızda sana da yer var!

Sizde BAU Esports'u turnuvalarda başarıyla temsil etmek istiyorsanız buraya tıklayarak başvuru linkine ulaşabilirsiniz. Önemli bir dipnot ekleyelim: BAU Raiders CS: GO takımında oynamak isteyen oyuncuların Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olması gerekiyor.