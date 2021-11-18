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Bahçeşehir Üniversitesi FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor

18.11.2021 10:17
Bahçeşehir Üniversitesi FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), öğrencilerin istediği şekilde eğitim almalarına olanak sağlayan FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), öğrencilerin istediği şekilde eğitim almalarına olanak sağlayan FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BAU Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) tarafından hayata geçirilen mikro esnek hibrit eğitimi kapsayan FlexiBAU altyapısı, öğrencilere eğitimi deneyimleme ve deneyimlerinden geleceklerini en iyi biçimde şekillendirmelerini sağlamaya hazırlanıyor.

Yapay zeka aracılığıyla öğrencilerin eğitim deneyimlerinden elde edilen veriler kullanılarak kişiye özel eğitim planlaması sunan modelle, öğrenciler kariyerlere yön verebilecek.

Öğrencilerin, zamandan ve mekandan bağımsız eğitim almalarını sağlayacak modelde, öğrenciler, istedikleri kurum ya da işte elde ettiği deneyimleri sertifika ya da belgeyle aldıkları derslere saydırabilecek. Bunun yanı sıra, öğrencinin öğrenim süreci boyunca bıraktığı dijital izler ise yapay zeka aracılığıyla analiz edilerek, öğrenciye en doğru şekilde yönlendirme ve destekleme yapılabilecek.

Öğrencinin adımlarını en yararlı şekilde atmasını amaçlıyor

Sürdürülebilirlik adımıyla başlayan FlexiBAU ile, "yapay zeka yardımıyla öğrencinin eğitim öğretim süresince elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak, bir sonraki adımını kendisi için en yararlı şekilde atmasını sağlamak" amaçlanıyor. Öğrenme analitiği teknolojilerinin kullanılacağı bu adımda "danışmanlık", "öğretmen ve öğrenci verileri", "yapay zeka ile destek", "yapay zeka ile tahmin" ve "öğrenci refahı" gibi bölümler yer alıyor.

Danışmanlıkla öğrencilerin eğitim-öğretim süresince elde edilen verilerle hem öğrenim süreçleri hem de mezuniyetten sonraki yaşamları için yönlendirmeler yapılıyor. Öğretmen ve öğrenci verileri ile öğrenme yönetim sistemindeki giriş-çıkış verileri, sınav puanları, okuma/izleme durumları, sistem içindeki aktiflik durumu, genel not ortalaması, aldığı derslerin dönem sonu notları gibi verilerin işlenmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemeyi kapsıyor.

Öğrencilerin, gündelik üniversite hayatındaki tüm bilgilendirme ve teknik destek ihtiyaçlarının yapay zeka temelli bir sohbet robotu aracılığıyla gidermeleri hedefleniyor. Ulaşılan verilerden öğrencilerin başarı durumları tahmin ediliyor ve gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanıyor. Öğrenci refahında, akademik başarının yanında öğrencinin iyi olma hali de merkeze alınıyor. Böylece öğrencinin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi sağlanıyor.

Öğrenciler çevrim içi alanda sosyalleşebilecek

FlexiBAU'nun en önemli adımlarından olan "erişebilirlilik", mekan ve zamandan bağımsız imkanlar sayesinde öğrencinin bilgiye erişim sağlamasının önündeki engelleri kaldırıyor. Öğrenci, istediği yerden derse girip bilgiye erişim sağlayabiliyor. "Uygun teknoloji", öğrencilerin kendilerini fiziki sınıfta gibi hissetmeleri için tam donanımlı sınıf özelliği taşıyor.

"Öğrenme topluluğu" sayesinde öğrenciler, online olarak bir araya gelerek çalışmalar yapabiliyor. "Nomad kampüs" ile de öğrencinin günlük yaşamını öğrenme deneyimine entegre ederek gerek öğrenim ve öğrenim dışındaki aktivitelerde kampüs yaşamı içerisinde bulunması amaçlanıyor.

FlexiBAU altyapısının bir diğer kategorisini oluşturan "Öğrenen Tercihi" adımında öğrencilere seçenekler ile onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri amaçlanıyor. Mikro Esnek Hibrit Öğrenme Deneyimi sayesinde HyFlex eğitim modelini mikro öğrenmeyi temel alarak, öğrencilerin öğretim yöntemlerini seçme esnekliği tanınması ve aynı zamanda bu bilgi ve becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Eğitim modeliyle öğrencilerin ders süresi boyunca pasif bir dinleyici rolünden çıkarılması ve aktif bir şekilde kendi öğrenme sürecini inşa edebilmesi sağlanıyor. Öğrencilerin edindikleri doğru ve güncel bilgilerin beceriye dönüştürülerek yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

"Hibrit eğitim standartlarına katkı sağlıyor"

Açıklamada FlexiBAU modeline ilişkin değerlendirmeleri yer alan BUZEB Direktörü Ergün Akgün, bu modelle dünyada hızlı bir dönüşüm yaşayan yükseköğrenime ve mezuniyet sonrası iş yaşamına öğrencileri adapte etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Akgün, "Onların ilgi, ihtiyaç ve isteklerini analiz ederek bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaya yönelik 360 derece bir üniversite modeli tasarladık. Bu modelle, geçtiğimiz senelerde yayınladığımız 'hibrit eğitim standartlarına' hem katkı sağlıyor hem de yaşanan bu kaçınılmaz dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Modelin en büyük avantajlarından birisi öğrencilerimize zaman, mekan, öğrenme yöntemi ve üniversite yaşamı gibi konularda esneklik kazandırması." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi, Üniversite, Yapay Zeka, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi FlexiBAU öğrenme-öğretme modelini hayata geçiriyor - Son Dakika


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