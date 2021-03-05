Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden "İnsan Hakları Eylem Planı" değerlendirmesi - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden "İnsan Hakları Eylem Planı" değerlendirmesi

05.03.2021 11:03
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Kahraman ile Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sinan Altunç, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında değerlendirmede bulundular.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Kahraman ile Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sinan Altunç, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında değerlendirmede bulundular.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan plan hakkında, AA muhabirine, yargının güçlenmesinin kendileri için hep önemli ve ülke için böyle bir reformun açıklanmasının çok olumlu olduğunu söyledi.

Eylem planında daha somut düzenlemeler yapılmadığını ancak insan haklarına çok büyük vurgu yapıldığına dikkati çeken Kahraman, modern toplumların ileriye gittiği bir noktada Türkiye'nin de daha ileri gitmek için bir hamle yaptığını dile getirdi.

Öğrencilere de hep 'uygulama aksarsa oradan adalet çıkamaz' dediğini anlatan Kahraman, "Bu Anayasa değişikliği olsun, insan haklarındaki değişiklik olsun iyi bir uygulamayla desteklenmedikçe arzu edilen amaca ulaşamayabilirler. Biz de bu yüzden diyoruz ki iyi hukukçular yetiştirelim, onlar çok iyi uygulasınlar ve bütün bu planlar bizi çok daha mutlu günlere götürsün." diye konuştu.

"Bilişim hukuku bizim için daha önemli olacak"

Plan içerisinde vurgu yapılan yapay zeka ve bilişim hukuku ve suçları konularının gelecekte çok önem arz edeceğini anlatan Kahraman, üniversite bünyesinde daha önceden bu konuları ele aldıklarını ve çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Zafer Kahraman, 5-10 sene içerisinde yapay zekanın çok önemli bir alan olacağını ve herkesin bu konuyu konuşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Örneğin bir yazılımın kullandığı otomobilin yaptığı kazanın hukuki sorunlarını, bir yazılımın sattığı biletlerin, sözleşmelerin hukuki meselelerini tartışıyor olacağız. Artık bir hastaneye gittiğimizde hekimden önce sizin bütün tahlillerinizi bir yazılım yapacak ve yorum yapacak. Bu yorumda çıkacak yanlışlar ve hukuki meseleleri konuşuyor olacağız. Bilim kurgu gibi görünüyor ama yavaş yavaş dünya bu hale doğru evrilmeye başladı. Biz de gördük ki bu yeni reformda buna yer verilmiş, mutlu olduk. Biz de bu konu üzerinde atılım yapmaya başlamıştık, bilişim hukuku bizim için önemliydi, daha da önemli olacak."

"Reformla daha ileriye gideceğimize inanıyorum"

Bilişim evrensel olduğunu ve bu çalışmanın yapıldığı zaman Avrupa'ya öncülük edilebileceklerini veya yanlarında yer alabileceklerini dile getiren Kahraman, bu hukukun da bazı alt dalları olduğunu anlattı.

Dünyayı bir kaç açıdan yakalamak ve geçmek zorunda olduklarını dile getiren Kahraman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bazı konularda daha ileride bazı konularda biraz daha gerideyiz ama bu reformla birlikte daha ileriye gideceğimize ben inanıyorum. Bunlar hukukçuların desteği olmadan olmaz. Destek derken de hukukçular kendini geliştirecek ki biz ileriye gidebilelim. Biz de bütün hukuk fakülteleri de bunun araçları aslında. Baktığınızda hukuk fakültesi sadece eğitim veren bir yer değildir. Makale yazar, çalışmalar yapar daha ileriye nasıl götüreceğiz diye... Biz bunu reform planında yine görüyoruz sadece öğrencilere değil hakimlere de savcılara da anlatacağız. Dolayısıyla üniversiteler, fakülteler uygulamayla çok iç içe gelecekler."

"Türkiye, ceza kanunlarında olumlu adımlar atıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sinan Altunç ise İnsan Hakları Eylem Planı'na bakıldığı zaman reform sayılabilecek bir takım hükümlerin yer aldığının görüldüğünü söyledi.

Planda kişi güvenliği, özgürlüğü, ifade, din ve vicdan özgürlüğü gibi Türkiye için her zaman sorun teşkil etmiş konuların ele alındığını anlatan Altunç, bu konuların yer aldığı yeni eylem planı ve reformların olumlu değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tutuklama kararlarının yeniden değerlendirilmesi noktasında olumlu adımların da atıldığını aktaran Altunç, "Türkiye bilhassa ceza adalet sistemi, ceza kanunları bakımından muadil ülkeler yani batı ülkelerine karşın olumlu adımlar atıyor. 2005 yılında ceza adalet sistemi tümden değişti. Her zaman uygulamayla bir takım problem yaşandı bunlar da bir yandan kanunda değişiklik yaparak düzeltilmek istendi ama bir noktadan sonra kanunda değişiklik yapmak yerine uygulamacıların eğitilmesi, yeni değişikliklerin uygulamacılara daha iyi öğretilmesi olumlu olacaktır." diye konuştu.

İhtisas mahkemeleri olumlu sonuçlar verecek

Bilişim suçları konusunda soruşturma evresinde bulunulan yerler nedeniyle bazen yetki problemlerinin ortaya çıktığını söyleyen Altunç, eylem planında bu noktada geliştirme ve iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti.

İhtisas mahkemelerinin kurulmasının da eylem planında olduğunu hatırlatan Altunç, şunları kaydetti:

"Bu da olumlu bir şey. Bilişim dediğimiz şey çok gelişen bir alan, durmuyor. Bilişim yönünden işlenen suçlar da devam ediyor. Bu bir noktadan sonra klasik dediğimiz suçları yargılayan, soruşturmayı yöneten savcıların, hakimlerin kolaylıkla başa çıkamayacağı durumlara sebebiyet veriyor. Bu noktada uzmanlık mahkemesi kurulması yoluna gidilirse olumlu sonuçlar kazanırız."

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İnsan Hakları, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden 'İnsan Hakları Eylem Planı' değerlendirmesi - Son Dakika


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