Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir'de öğrencilerle buluşacak - Son Dakika
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Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir'de öğrencilerle buluşacak

26.07.2022 12:03
Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir'de öğrencilerle buluşacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih edecekleri üniversiteler ile ilgili araştırmalara başladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih edecekleri üniversiteler ile ilgili araştırmalara başladı. 27 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), imkanlarını anlatmak için İzmir'deki aday öğrencilerle bir araya geliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat'ın gerçekleştireceği toplantı 27 Temmuz  Çarşamba günü, İzmir Renaissance Otel'de saat 17: 30'da başlayacak. Toplantıya katılım gösterecek aday öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi hakkında merak ettikleri tüm soruların cevabını bulacak, eğitim imkanları, yurt dışında yer alan kampüsler ve olanakları, staj imkanları, burs ve ücretler hakkında birçok konuda bilgi sahibi olacak. Toplantılar, tüm aday öğrencilerin katılımına açık olacak.YURT DIŞI İMKANI SUNUYOR

Öğrenciler BAU Global ağı içerisindeki Mentora College ile Washington D.C. ve MLA College ile İngiltere'nin Plymouth şehrinde etkin bir akademik gelişim sağlayan kapsamlı bir İngilizce programında eğitim alabilmekteler. Buna ek olarak, öğrenciler BAU Global eğitim ağında bulunan BAU International Berlin'de eğitimlerinin diledikleri bir bölümünü Almanya'da geçirebiliyorlar. Washington D.C.'de bulunan bir diğer BAU Global ağı BAY Atlantic Üniversitesinde de tüm dünyadan öğrencilere lisans ve yüksek lisans (MBA) seviyelerinde öğrenim görme fırsatının yanı sıra online sertifika programları sunuluyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde 3 yıllık hukuk lisans derslerini tamamlayan öğrenciler, 1 yıllık eğitimlerini Kansas University'de tamamlamaları sonrasında Kansas University Law School'ndan (USA) LLM diploması alabilmektedir.

BAU International Berlin'de İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İletişim Fakültesi; BAY Atlantic University'de İletişim Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin diledikleri bir bölümünü buralarda geçirebiliyor. BAU Global ailesinin üyesi olan International University Batum ise Gürcistan'da tıp ve diş hekimliği alanında öğrencilerimize üst düzey eğitim hizmeti sunmaktadır.


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Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Turgay Polat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi, İzmir'de öğrencilerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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