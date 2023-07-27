Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Arap Öğrencilerin Çoğunluğu Dikkat Çekti - Son Dakika
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Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Arap Öğrencilerin Çoğunluğu Dikkat Çekti

27.07.2023 21:21

Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde çekilen görüntülerde, kürsüye üst üste Arap kökenli öğrencilerin çağrıldığı görüldü. Mezun olan Arap öğrenci sayısının çokluğu dikkat çekti. Tören sırasında sunucunun üst üste Arap isimlerini telaffuz etmesi ve bir kişinin 'Arabistan'da adam kalmadı' demesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, kürsüye üst üste Arap kökenli öğrencilerin çağrıldığı görüldü. Mezun olan Arap öğrenci sayısının çokluğu dikkat çekti.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ SÖYLENDİ

İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği mezuniyet töreninde çekilen görüntüler sosyal medyada defalarca tıklandı. Törende mezun olan öğrencilerin isimleri tek tek söylendi. Sunucunun üst üste Arap isimleri telaffuz ettiği görüldü.

"ARABİSTAN'DA ADAM KALMADI"

Mezun olan Arap kökenli öğrenci sayısının çok olması dikkatlerden kaçmadı. O anları kayıt altına alan bir kişinin, "Arabistan'da adam kalmadı" dediği duyuldu.

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Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Arap Öğrencilerin Çoğunluğu Dikkat Çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Arap Öğrencilerin Çoğunluğu Dikkat Çekti - Son Dakika
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