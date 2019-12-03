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Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı: "Gelecekte PISA'dan daha iyi sonuçlar alacağız"

6 saat önce

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin, "Gelecekte PISA sonuçlarında daha iyi veriler elde edeceğimizi düşünüyorum.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı:

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına ilişkin, "Gelecekte PISA sonuçlarında daha iyi veriler elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yücel, PISA 2018 sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

PISA Direktörü Andreas Schleicher'in daveti üzerine OECD'deki PISA 2018 sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıya katıldığını ifade eden Yücel, genel olarak ülkelerin sıralamasında fazla bir değişklik olmadığını söyledi.

Yücel, Türkiye'nin, 2015 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarında ilerleme kaydettiğini belirterek, "2018'de Türkiye'nin bu üç alanda yukarıya doğru ilerlediğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu alanlarda daha fazla çalışması gerektiğine vurgu yapan Yücel, uygulama esaslı eğitim ve öğretime geçildiği için ilerleme yaşandığına vurgu yaptı.

Yücel, eğitimde bu politikanın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelecekte PISA sonuçlarında daha iyi veriler elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan PISA 2018 raporuna göre, Türkiye 2003-2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısının en fazla arttığı ülkeler arasında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi, Enver Yücel, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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