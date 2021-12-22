Bahçeşehir Üniversitesi'nde BM katkısıyla İstanbul Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde BM ortaklığıyla kurulan CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Direktörü Nikhil Seth, CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi'nde yürütecekleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, gençlerin bilinç düzeyinin artırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Seth, "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlenirken ben de tam olarak o sürecin ortasında yer almıştım. Dünyanın hiçbir ülkesinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusundaki bilinç düzeyi yeterli değil ama Türkiye bu konuda doğru yolda. Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda gençlerin bilinçlendirilmesi hususunda elinden gelen çabaların en iyisini gösteriyor. Bu konularda farkındalık oluşturmak için basına, akademiye, hükümetlere, STK'lara ihtiyacımız var. Hep beraber bir bilinç kazanıp ona göre hareket edilmeli." diye konuştu.

Gençlerin enerjilerini ve bilgilerini masaya yatırarak küresel ısınma gibi sorunların iyileştirilmesi açısından çok daha fazlasını sunacaklarına inandıklarını kaydeden Seth, daha adil bir dünya için gençlerin geleceğe ışık tutacaklarını ifade etti.

"Gelecek gençlerin elinde"

BAU Global Başkanı Enver Yücel de gençlere ne kadar çok yatırım yapılırsa, gelecekte o kadar refah içinde olunacağını belirterek, şunları ifade etti:

"İstanbul CIFAL Gençlik Merkezi'nin ilk adımını atıyoruz. 'Ümidim gençliktedir' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vizyonuyla hareket ederek bizler de gençlere güveniyoruz. Geleceğin dünyası bilin ki avuçlarınızın içinde. Geleceği siz şekillendireceksiniz ve yön vereceksiniz. Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman; çevre, yoksulluk, kalkınma, iklim ve eşitsizlikle ilgili, BM'nin 2030 kalkınma amaçları doğrultusunda biz öncelikle gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü geleceği çocuklarımız inşa edecek. Bizlerin de yapmak istediği okul müfredatına bu dersleri alarak öğrenciler açısından farkındalık yaratmak."

CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi Eş Başkanı Fatmanur Yokuş ise kurulan merkezde yoksullukla mücadele, temiz su, temiz enerji kaynakları gibi konuların masaya yatırılacağını belirterek, "Biz burada bu merkezi kurarak gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecek bir ekosistem oluşturmuş olduk. Böylece küresel sorunlarla gençler olarak hep birlikte baş edebiliriz diye düşündük." dedi.

CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi Eş Başkanı Ozan Savran, CIFAL İstanbul Gençlik Merkezi'nin BM'ye bağlı bir merkez olduğunu dile getirerek, "Amacımız küresel ve yerel problemlerin çözümünde genç katılımını artırmak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıyla sağlanmasında gençlerin aktif bir şekilde rol almasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Direktörü Nikhil Seth'e teşekkür plaketi takdim edildi.