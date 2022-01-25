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Bahçeşehir Üniversitesi'nin "Siyaset Okulu'22" programları başlıyor - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi'nin "Siyaset Okulu'22" programları başlıyor

25.01.2022 10:37
Bahçeşehir Üniversitesi'nin "Siyaset Okulu'22" programları başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet Liderlik Okulu klasiği haline gelen, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen birçok önemli siyasi olayın derinlemesine tartışılacağı "Siyaset Okulu'22" programı başlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet Liderlik Okulu klasiği haline gelen, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen birçok önemli siyasi olayın derinlemesine tartışılacağı "Siyaset Okulu'22" programı başlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi açıklamasına göre, "Siyaset Okulu", bu yıl da İstanbul'da gerçekleşecek. 12 hafta sürecek programda, "ekonomi ve siyaset, politika yapım süreci, güvenlik kavramı, Türkiye-AB ilişkileri" başta olmak üzere siyaset bilimine dair birçok konu irdelenecek. Ayrıca, program boyunca siyaset ve akademinin uzman isimleri, deneyimlerini geleceğin liderlerine aktaracak.

Program öncesi Volkan Bozkır ile özel oturum gerçekleşecek

28 Ocak'ta Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde gerçekleşecek lansmanın ardından başlayacak "Siyaset Okulu'22" programına başvurular devam ediyor. Lansman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULMER) Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun moderatörlüğünde, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Eski AB Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Bu yıl ilk kez Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları kabul edecek olan programda, siyaset dünyasının önemli isimleri ve akademisyenler tecrübelerini geleceğin liderleriyle paylaşacak.

19 yılda 17 milletvekili, 5 bakan, birçok bakan yardımcısı ve bürokrat mezun eden "Siyaset Okulu'22", bünyesinde birçok yeniliği de barındırıyor. Bu yıl 29 Ocak'ta başlayacak ve ilk kez hibrit gerçekleştirilecek olan programa, Türkiye'nin her yerinden ilgililerin katılması da mümkün olacak.

Ayrıca, program doğrultusunda mezunlara verilecek sertifikaların e-devlet akreditesinin bulunması da bu yılki değişiklikler arasında yer alıyor.

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Bahçeşehir Üniversitesi, Hükümet, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi'nin 'Siyaset Okulu'22' programları başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Üniversitesi'nin "Siyaset Okulu'22" programları başlıyor - Son Dakika
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