Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı

22 dakika önce

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Bahçeşehir Üniversitesi, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:41 Kaynak: AA
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