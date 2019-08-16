Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:41 Kaynak: AA
Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Oran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
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