Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu İsrail'in saldırılarını kınadı - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu İsrail'in saldırılarını kınadı

18.05.2021 11:40
Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu İsrail'in saldırılarını kınadı, System.String[]

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, senatonun ilgili toplantısında, tüm semavi dinler için kutsal olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, İsrail tarafından işgal edilmesi ve mazlum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının değerlendirildiği bildirildi.

Görüşmeler sonunda konuya ilişkin oy birliğiyle yayınlanmasına karar verilen deklarasyon metninde 1947'de BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 181 sayılı karar gereğince belirlenen Filistin topraklarının ekseriyetinin işgal altında olduğu aktarıldı.

BM tarafından alınan 1967 tarihli ve 242 sayılı kararla belirlenen kuralların ihlal edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İslam dini için olduğu gibi diğer tüm semavi dinler için de kutsal olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından işgali ve asırlar boyunca burayı yurt edinmiş mazlum bir halkın, kendi iradesi dışında, yaşlı, kadın ve çocuk demeden can almaya varan bir zulümle yurdunu terk etmeye zorlanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün yaşanan bu insanlık suçunun karşısında durmak, sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın görevi ve tarih önündeki en önemli sınavıdır."

Uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısı

İlgili kararda, Kudüs'teki uluslararası hukuka aykırı uygulamalara karşı, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere, uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuldu.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü aşındırmaya yönelik mütecaviz eylemlere ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Filistin davasını ve Filistinlilerin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edileceği anlatıldı.

BM'nin, yıkım ve tahliyelerin durdurulması ve mukaddes mekanların statükosunun korunması için İsrail'e yönelik çağrısına destek verildiği belirtilen kararda, şu açıklamalar yer aldı:

"Mazlum halkların haksızlıklara karşı güçlü bir şekilde direnebilmesi ancak sağlam bir eğitim ve nitelikli insan gücüyle olabilir. Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye istekli ve hazırız. Filistin halkı ve Filistin davası, her bir yurttaşımızın ortak bir zeminde buluştuğu ortak davamızdır. Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu olarak bu açık haksızlığa ve insanlık suçuna karşı sesimizi yükseltiyoruz. Başta akademik camia olmak üzere, vicdan sahibi herkesi haksızlığa karşı birlik olmaya çağırıyor; din, inanç, yaşam, özgürlüklerine karşı yapılan bu vahşet dolu saldırılar ile birlikte dünyanın gözünün önünde gerçekleşen bu insanlık dramına göz yuman, dilinden insan haklarını ve uluslararası normları düşürmeyen ancak yine de bu zulme göz yuman herkesi şiddetle kınıyoruz. Bu tarihi kavşakta yüreklerimizin mazlum Filistin halkıyla birlikte attığını bir kere daha ilan ediyoruz."

Bahçeşehir Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu İsrail'in saldırılarını kınadı - Son Dakika


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