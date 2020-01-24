Bahçeşehir Üniversitesinden kadın milli voleybolculara kutlama - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Üniversitesinden kadın milli voleybolculara kutlama - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Üniversitesinden kadın milli voleybolculara kutlama

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Şeyma Ercan, Hande Baladın, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş için öğrenim gördükleri Bahçeşehir Üniversitesinde kutlama töreni yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinden kadın milli voleybolculara kutlama, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Şeyma Ercan, Hande Baladın, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş için öğrenim gördükleri Bahçeşehir Üniversitesinde kutlama töreni yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş'ta yer alan kampüsünde gerçekleştirilen törene rektör yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, spor direktörü İsmail Türker Kurşun ile milli voleybolcular katıldı.

Etkinlikte konuşan milli voleybolcu Şeyma Ercan, Bahçeşehir Üniversitesinin spora ve sporcuya çok önem verdiğini belirterek, "Böyle bir organizasyon düzenlediğiniz ve bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Olimpiyat vizesini aldığımız için inanılmaz mutlu ve gururluyuz. Türk halkının bu dönemlerde buna ihtiyacı vardı. Bahçeşehir Üniversitesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza attığını aktaran Tunç Bozbura, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın belki de iskeletini oluşturan oyuncuların bizim öğrencimiz olması gurur verici. Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Onları Japonya'da da yalnız bırakmayacağız. Çok büyük bir başarı elde ettiler. Öğrencilerimiz Şeyma Ercan, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Yasemin Güveli'yi tebrik ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi, genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri adına çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

İsmail Türker Kurşun ise Bahçeşehir Üniversitesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Burada olmamızın tek sebebi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda yer alan çok değerli oyuncularımız. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesinde birçok branşta 93 spor burslu öğrenci öğrenim görüyor. Milli voleybolcularımızı kutluyor ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının Tokyo'da da devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından milli voleybolculara hediyeleri takdim edildi.

Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu
Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Üniversitesinden kadın milli voleybolculara kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]