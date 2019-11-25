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Bahçeşehir Üniversitesinin iletişim platformu projesi Londra'da ödül aldı

6 saat önce

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yürütülen "BAU Network" online iletişim platformu projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Mezun Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesinin iletişim platformu projesi Londra'da ödül aldı, System.String[]

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yürütülen "BAU Network" online iletişim platformu projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Mezun Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

Her yıl 35 farklı ülkeden 400'ü aşkın delegenin katılımıyla Graduway adlı kuruluş tarafından organize edilen, sektör trendleri, panel tartışmaları, uluslararası networking fırsatları sağlayan ve mezunlarla iletişim profesyonellerinin en büyük buluşması olarak kabul gören Uluslararası Mezun Zirvesi Londra'da yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından tasarlanan, 123 farklı ülkede bulunan BAU Global eğitim ağı üyelerini, sosyal ve profesyonel bir ağda buluşturan online iletişim platformu projesi BAU Network, Londra British Museum'da gerçekleştirilen törende "Üstün Platform Yönetimi" kategorisinde ödüle hak kazandı.

Bahçeşehir Üniversitesi adına ödülü kabul eden Mezunlarla İletişim ve İşbirliği Koordinatörü Melih Elidüzgün, mezunların üniversitelerin en önemli ve en somut başarıları olduğunu vurgulayarak, genç bir üniversite olmalarına rağmen bu konuda kısa zamanda önemli yol katettiklerini belirtti.

BAU Network projesi ile Washington'dan Bakü'ye, Avustralya'dan Kanada'ya kadar 123 farklı ülkeden mezunları tek çatı altında buluşturduklarını ifade eden Elidüzgün, burada sağladıkları karşılıklı iletişim fırsatıyla BAU Global üyelerini ayrıcalıklı kıldıklarını söyledi.

Elidüzgün, ayrıca, geçen aylarda BAU Global'in yeni üyesi olan İngiltere merkezli MLA College'in de BAU Network'e dahil olacağının müjdesini verdi.

Ödül törenine MLA College Rektörü Prof. John Chudley, BAU Global Başkan Yardımcısı Coşkun İnce, BAU Global Operasyon Direktörü Başak Akdemir ve MLA College Operasyon Direktörü Paul James de katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi, İngiltere, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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