Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir ve Pınar Karşıyaka aynı grupta
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Bahçeşehir ve Pınar Karşıyaka aynı grupta

6 saat önce

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Bahçeşehir Koleji D Grubu'nu, Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nu lider tamamladı.

Bahçeşehir ve Pınar Karşıyaka aynı grupta, System.String[]

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Bahçeşehir Koleji D Grubu'nu, Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nu lider tamamladı.


Buna göre yollarına L Grubu'nda devam edecek iki Türk ekibi, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği grupta Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek.


Kupada 11 Aralık Çarşamba günü başlaması planlanan ikinci tur maçları, 5 Şubat 2020'de tamamlanacak.


Pınar Karşıyaka, Hollanda, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:38 
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