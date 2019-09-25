Bahçeşehirli basketbolcular hedef avrupa'da başarı

JaJuan Johnson: FIBA EuropeCup'ı kazanmak istiyoruz

Trae Golden: Önceliğim takımımla şampiyon olabilmek

Olgucan KALKAN-Özgür KABAN/İSTANBUL, - Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Altan Erol, JaJuan Johnson ve Trae Golden, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bu sezonki hedeflerinin ligde ilk 8'e girmek, Avrupa'da ise ilk 4'e kalmak olduğunu ifade eden Altan Erol, "Bahçeşehir takımına bu sene katıldım. Geçen sene play-off'a girme hedefleri vardı ve uzun süre ilk sekizin içinde olmalarına rağmen talihsiz bir şekilde 9'uncu sırada bitirdiler. Sezon sonuna doğru yorgunluklar ve kaybedilen maçlardan dolayı play-off'u son anda kaçırdılar. Bu seneki hedefimiz tabii ki play-off'un içinde olmak. İlk sekizin içerisinde yer almak, prestij açısından tüm takımların içinde bulunmak istediği bir pozisyon. Bizim de sezon öncesi ve sezon içi hazırlıklarımız bu hedef için olacak, sonra da yükselebildiğimiz kadar yükselmek istiyoruz. Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupa'da boy gösterecek, Avrupa için en büyük hedefimiz Bahçeşehir'i iyi bir şekilde temsil etmek, ilk dört sözümüz var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

JAJUAN JOHNSON: FIBA EUROPECUP'I KAZANMAK İSTİYORUZ

JaJuan Johnson ise kazanabildikleri kadar maç kazanıp EuropeCup'ı müzelerine götürmek istediklerini söyledi. Johnson, "Her oyuncu gibi bireysel hedeflerim içerisinde çok iyi bir sezon geçirmek var. Takım olarak da kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp FIBA EuropeCup'ı almak istiyoruz. Türkiye liginde de önce play-off'a kalıp, sonra kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp gidebileceğimiz en iyi yere kadar devam etmek istiyoruz. EuropeCup'ta favoriler arasındayız ama favori gösterilmek yetmiyor. Bizim bunu özellikle içerideki maçları kazanıp göstermemiz ve kanıtlamamız gerekiyor" diye konuştu.

TRAE GOLDEN: ÖNCELİĞİM TAKIMIMLA ŞAMPİYON OLABİLMEK

Takım olarak en büyük hedeflerinin Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu belirten Trae Golden da, "Bu sezon her zaman olduğu gibi ilk önceliğimiz ligde play-off oynamak ve Avrupa'da kupa kazanmak. Bahçeşehir'in en büyük hedeflerinden birisi Avrupa'da kupa kazanmaktır. Bireysel olarak öncelikli bir hedefim yok, önceliğim takımımla şampiyon olabilmek ve play-off'ta yer almak" ifadelerini kullandı.

