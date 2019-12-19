Bahçeşehirli minikler çorap üretimi ilgiyle izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeşehirli minikler çorap üretimi ilgiyle izledi - Son Dakika

Bahçeşehirli minikler çorap üretimi ilgiyle izledi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji Okul öncesi öğrencileri Çilimli İlçesi'nde faaliyet gösteren Delta Alfa Çorap Fabrikasını gezerek hem merak ettikleri soruları sordular hem de çorap üretimi hakkında bilgiler aldılar.

Bahçeşehirli minikler çorap üretimi ilgiyle izledi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji Okul öncesi öğrencileri Çilimli İlçesi'nde faaliyet gösteren Delta Alfa Çorap Fabrikasını gezerek hem merak ettikleri soruları sordular hem de çorap üretimi hakkında bilgiler aldılar.


Bahçeşehir Koleji Okul öncesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri Çilimli İlçesi'nde faaliyet gösteren Delta Alfa Çorap fabrikasını gezdiler. Dünyaca ünlü markalarla çalışan fabrikada ki çorap üretimini ilgiyle izleyen öğrenciler, merak ettikleri soruları da Genel Müdür Volkan Özer'e ileterek cevap istediler. Fabrika Genel Müdürü Volkan Özer, "Bahçeşehir Koleji Okul öncesi 4 ve 5 yaş sınıflarının minik öğrencileri fabrikamızı gezdiler. Miniklerimize üretim aşamalarını gösterdik. Onların merak ettiği soruları cevapladık. Miniklerimize ve Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Çilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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