Son Dakika Haberleri: Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu
Son Dakika Güncel Haber

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu

41 dakika önce

ANKARA'da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanınca, kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu, System.String[]
ANKARA'da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanınca, kendisini dışarı atarak kurtuldu.
Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Uzunyol Sokak'ta Burhan Nacaksız'ın yalnız yaşadığı gecekonduda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde yayılan alevler, gecekonduyu sardı. Ev sahibi Burhan Nacaksız, bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanarak kendini sokağa attı. Yanan gecekondunun bitişiğindeki evde oturan Ayşe Ertürk'ü (79) de komşuları uyandırarak evden çıkardı. Yangın, kısa süre içinde Ertürk'ün evine de sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İki gecekondunun da kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:56 Kaynak: DHA
Anafartalar Mahallesi, Altındağ, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi Burhan Kuzu, "Dava arkadaşlarım" deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 08:37:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]