Bahçesinde bulduğu gök taşını satılığa çıkardı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşayan Mehmet Güngör (73), doğum yeri Kaş'ta bulduğu gök taşını satmak istiyor. Güngör, 2 yıldır çelik kasada sakladığı 1 kilo 70 gram ağırlığındaki taşın Türkiye'de literatüre giren 16'ncı gök taşı olduğunu ve uygun fiyat verene satacağını söyledi.

Aslen Kaş ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'nden olan ve buranın 25 yıl muhtarlığını yapan Mehmet Güngör, 2008 yılında Oluklar Yaylası'ndaki arazisine ceviz fidanı dikerken, akşam saatlerinde gökyüzünde bir patlama duydu ve gökyüzünden kendisine doğru gelen bir cisim görünce evine kaçtı. Bu olayın ardından bahçede arama yapan Güngör, herhangi bir şey bulamadı.

TÜRKİYE'DEKİ 16 METEORİTTEN BİRİMehmet Güngör, bu olaydan 11 yıl sonra, ceviz ağaçlarının bakımını yaparken, bir ağacın dibinde bir taş buldu. Taşın etrafındaki toprağın yanık olduğunu gören Güngör, 2008 yılında yaşadığı olayı hatırlayarak, bunun o gün gökyüzünden düşen cisim olduğunu düşündü. Taşı alarak Demre'deki evine götüren Güngör, bir arkadaşının yardımı ile küçük bir parçasını, Kırıkkale Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi. Prof. Dr. Yeşiltaş da bulunan taşı incelenmesi için 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi. İnceleme sonuçlarını o tarihte açıklayan 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral , Mehmet Güngör'ün bulduğu taşın meteorit olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ayhan Oral o dönem, taşın Türkiye'deki 16 meteoritten biri olduğunu, Türkiye'de literatüre giren son örnek olduğunu kaydetti.'DAHA ÇOK İNSAN TARAFINDAN GÖRÜLMESİNİ İSTİYORUM'2019 yılının Kasım ayından bu yana gök taşını çelik kasada saklayan 6 çocuk babası Mehmet Güngör, "Taş bulunduktan sonra, meteorit olduğu kesinleşince, taşı almak için birçok müşteri çıktı. O günlerde taşın öneminden dolayı satmayı düşünmedim. Ancak 2 yılı geçen bir süredir çelik kasada bekliyor. Çelik kasada bekletmenin bir anlamı olmadığının farkına vardım. Bu taşın daha çok insan tarafından görülmesini istiyorum. Uygun bir fiyat veren kişi, kurum, müze veya başka bir kuruluşa satmak istiyorum. Türkiye'nin 16'ncı meteoriti alıcısını bekliyor" dedi.

Mehmet Güngör, elindeki gök taşının 1 kilo 70 gram ağırlığında olduğunu belirtti.