Bahçesinde bulduğu tavus kuşunu yetkililere teslim etti - Son Dakika

Tavus kuşu, yetkililer tarafından İslahiye Belediyesinde beslenen tavus kuşların yanına bırakılmak üzere teslim alındı. - GAZİANTEP

İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Fatih Karabaçak evinin bahçesinde Tavus kuşu buldu. Tavus kuşunu bahçesindeki tavuk kümesine kilitleyen Fatih Karabaçak, daha sonra yetkililere teslim etti.

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