Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Aydın Mahallesi'nde F.I. isimli şahsın ikametinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıs ikametinde yakalandı. Şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada, 25 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçesinde kenevir ekimi yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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