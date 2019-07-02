Son Dakika Haberleri: Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı

14 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, meyve bahçesine ekilen 24 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü.

Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, meyve bahçesine ekilen 24 kök Hint keneviri imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri eken kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Gölcük Ümmiye Mahallesi'nde bahçesinde meyve toplayan bir kişi, bahçesinde bulunan bitkilerin Hint keneviri olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Bahçeye ekilen bitkilerin kenevir olduğunu tespit eden ekipler, 24 kök keneviri imha etmek üzere söktü. Jandarma kenevirleri eken şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
Kenevir, Kocaeli, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçesinde kenevir görünce jandarmayı aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]