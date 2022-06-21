Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

21.06.2022 12:45
Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bahçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bahçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gökpınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet suç kaydı bulunan N.A. isimli şahsın evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulunduğu, bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Elmalı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın ikametinde ve bahçesinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 410 kök kenevir bitkisi, 154 kök skunk bitkisi, 5,625 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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