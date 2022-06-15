Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Son Dakika
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Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

15.06.2022 16:32
Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 79 yaşındaki V.A. adlı şahsın bahçesinde yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şahsın bahçesinde arama yapıldı. Aramada, bahçede 35 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Uyuşturucu imalinde kullanılan kenevir bitkileri imha edilmek üzere sökülürken şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Yeşilköy Mahallesi, Kahramanmaraş, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Son Dakika

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