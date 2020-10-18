Son dakika haber! İzmir'de bir kişi bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 49 yaşındaki kişi, bahçesinde ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nde elektrikçilik yapan Cavit Öncel (49), dün gece evine dönmedi. Öncel, Ovalık mevkisinde bulunan bahçesindeki elektrik direğinin yanında, komşusu tarafından ölmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Öncel'in bahçesindeki elektrik direğine hat çekmek için çıktığı ve buradan düşerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öncel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.