Edinilen bilgiye göre, Elgün Mahallesi'nde Celal V. (35), evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Celal V., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal V.'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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