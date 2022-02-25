Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak - Son Dakika
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Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak

25.02.2022 13:53
Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) bahçesinde yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünler üniversite bütçesine katkı sunacak.

Trakya Üniversitesi (TÜ) bahçesinde yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünler üniversite bütçesine katkı sunacak.

Havsa Meslek Yüksekokulunda biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla okulun boş arazilerine iki yıl önce tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kuruldu.

Beş dönümlük araziye ekilen adaçayı, melisa, lavanta, biberiye, kekik, safran ve gül gibi aromatik bitkilerin dönem dönem hasatları yapıldı.

Okul yönetimi tarafından hasat edilen bitkilerden kış çayı, kurutulmuş çiçek, hediyelikler ve gül reçeli gibi ürünler hazırlandı. Üniversite bütçesine katkı sağlayacak ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Ürünlerden hazırlanan kış çayı ise okula gelen misafirlere ikram ediliyor.

Amacımız ekonomiye katkıda bulunmak"

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan yaptığı yazılı açıklamada, aromatik bitkilerin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Tan, bahçeyle alternatif ürün arayışında olan üreticilere tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Aynı zamanda hasat edilen ürünleri katma değere dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

"Bahçemizde yetiştirdiğimiz lavantalardan kuru çiçek ve hediyelikler yaptık, yerli güllerden gül reçeli ürettik. Amacımız ürünleri katma değere dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunmak. Yapılan çalışmalar ilçemizdeki kadınların kurduğu üretici birliklerinin de dikkatini çekti ve çalışmalarımıza dahil olmak istediler. Önümüzdeki dönemde Havsalı Kadın Üretici Birlikleri, Havsa Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte ortak bir proje yürüterek ürünlerimizi ticari boyuta taşımayı hedefliyoruz."

Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak
Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak
Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak
Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak

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Trakya Üniversitesi, Üniversite, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesinde yetişen ürünler üniversitenin bütçesine katkı sağlayacak - Son Dakika


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