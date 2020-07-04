Bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden 50 çeşit doğal sabun üretiyor - Son Dakika

Bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden 50 çeşit doğal sabun üretiyor

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, aile bireylerinin desteğiyle köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üreterek satışından elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Tuba Bahçeci, aile bireylerinin desteğiyle köydeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitki türlerinden 50 çeşit doğal sabun üreterek satışından elde ettiği gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder

Merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği çeşit çeşit sebze, meyve ve aromatik bitkileri kullanarak hem çalışma hayatına duyduğu tutku hem de ev işlerinden arta kalan zamanını daha iyi değerlendirmek adına 4 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Bahçeci, farklı özelliklere ve kokuya sahip 50 çeşit sabun üretiyor.

Aile bireylerinin desteğiyle yetiştirdiği nane, kekik, elma, karpuz, nar, domates, salatalık, papatya, gül, defne gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, ürettiği mis kokulu sabunları sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan müşterilerine kargoyla göndererek satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlamanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışarak ve üreterek kendi ayaklarının üzerinde duran kadınları hep taktir ettiğini, bu yönüyle kendisininde bir ev kadını olarak evde ne yapabilirim diye düşünürken bahçelerinde yetiştirdikleri çeşit çeşit meyve, sebze ve bitkileri göz önüne alarak bunlardan sabun üretmeye karar verdiğini belirtti.

Doğal sabun üretimi ile ilgili internetten yaptığı araştırmaların neticesinde 4 yıl önce köydeki bahçelerinde kurduğu tezgahta sabun üretmeye başladığını anlatan Bahçeci, "Köyde çok güzel bitkiler, sebzeler ve meyveler yetiştirdiğimiz bir bahçemiz vardı. Çok istememe rağmen çalışma hayatım olmadı. Evde nasıl bir şeyler yapabilirim, nasıl üretim yapabilirim diye düşünürken bahçemizde yetiştirdiğimiz sebze, meyve ve bitkilerden doğal sabun üretmek fikri aklıma geldi." diye konuştu.

Zamanla sabun üretiminde kendisini geliştirdi

Bahçeci, doğal sabun üretmeye karar verdikten sonra bununla ilgili hem internetten yaptığı araştırmaların hem de sabun imalatı yapan üreticilerden öğrendiği bilgilerin ışığında 4 yıl önce köydeki bahçelerinde klasik yöntemlerle sabun üretmeye başladığını aktardı.

Zamanla sabun üretimi noktasında kendisini daha da geliştirerek farklı özelliklere ve kokulara sahip sabunlar üretmeyi başardığını ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti:

"Aklımıza gelebilecek veya yiyebileceğimiz her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretimi yapıyorum, 50'ye yakın sabun çeşidim var. Bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkilerden kekik, defne ve ıhlamur sabunumuz var, domates, salatalık ve elma sabunu yapıyorum. Aklımıza gelebilecek her türlü meyve, sebze ve bitkiden sabun üretimi yapabiliyorum."

Bahçeci, tüm ev kadınların günlük işlerinden arta kalan zamanlarında istedikten sonra bir şeyler üreterek aile ekonomisine rahatlıkla katkı sunabileceklerini ve kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini dile getirdi.

Ürettiği sabunları sosyal medya vasıtasıyla sipariş veren müşterilerine kargo ile gönderdiğini kaydeden Bahçeci, "Ürettiğim sabunların sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyorum. Elazığ içi teslimatlarım var, Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderiyorum." diye konuştu.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden 50 çeşit doğal sabun üretiyor - Son Dakika

Son Dakika

15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:20 Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi 10:13 Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
17:30
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:11:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyve ve bitkilerden 50 çeşit doğal sabun üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]